大陸國家統計局公佈第一季31省份居民人均可支配收入數據，上海、北京和浙江位居前三。其中，上海是唯一突破人民幣（下同）2萬元的地區，大陸人均收入則為9,730元。

澎湃新聞引述大陸國家統計局報告顯示，居民可支配收入為居民可用於最終消費支出和儲蓄的總和，即居民可用於自由支配的收入，包括現金與實物收入。

數據顯示，上海第一季居民人均可支配收入達到21,548元，位居第一。北京排名第二，北京統計局統計，第一季北京全市居民人均可支配收入為19,585元，年增9.6％。浙江以18,263元排名第三。

此外，江蘇、天津與廣東則分列四至六名。據統計，大陸人均可支配收入為9,730元，年增13.7％，中位數則為8,014元，年增12.7％。報導指出，大陸人均可支配收入延續2020年同期以來的增長趨勢，保持穩定恢復性增長。

國家統計局住戶調查司司長方曉丹表示，第一季以來，大陸經濟持續穩定復甦，2021年就地過年措施也使居民從業時間顯著增加，工業生產增長加快，奠定薪資增長基礎。

(工商 )