新北市政府加速推動瑞二產業園區 16:502021/04/22 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為滿足產業升級與擴廠空間，新北市政府經濟發展局近期正加速推動「瑞二產業園區」報編；經發局指出，預計民國111年底完成園區報編，而為加速整體園區開發期程，也會在今年提前招募開發商，並在114年完工營運為目標。 「瑞二產業園區」開發面積共計13.4公頃，其中8公頃為產業用地，預計可吸引50億元投資，創造就業機會1,557人。 新北市府指出，瑞芳第二產業園區設置範圍屬山坡地，是以「產業創新條例」報編開發產業園區。 徐榛蔚率團 赴雲林取經智慧農業 創業天使基金加碼至百億 (工商 ) #瑞二產業園區 #報編 #產業 #新北市政府 #擴廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏科產業園區明年完工 目標百億產值 04:102021/04/22 焦點要聞 新北塭仔圳2區開發由中華工程得標 明年動工、2026完工 10:512021/04/22 寶島 達200座大安森林公園年吸碳量 科技產業園區多管齊下推節能減碳 11:422021/04/22 財經 罰不怕 違建露營場照辦趴 04:102021/04/22 地方新聞 閒置20年 北港糖廠開發嘜擱拖 04:102021/04/22 地方新聞 台南限水衝擊產業停工 勞工仍應維持24K月薪 14:362021/04/22 生活 社評／從非政治領域打開合作之門 04:102021/04/22 焦點新聞 紫斑蝶過境八卦山 綠色生態教育園區迎嬌客搭配食育小學堂 13:322021/04/22 寶島 VOA：拜登與習近平不會在氣候峰會上進行雙邊會談 11:232021/04/22 兩岸 文化資產活化 勿淪政治犧牲品 04:102021/04/22 地方新聞 新竹寶山、寶二水庫 拚撐到5月底 04:102021/04/22 地方新聞 財經熱門新聞 台股驚悚1小時爆2千億巨量 他神預言大暴殺 - 財經 中鋼賣太早怎麼辦？投資達人曝2檔賺回來 - 財經 長榮、陽明狂噴 散戶猛衝 專家爆沒泡沫最大理由 - 要聞 mini LED供應鏈 最受惠 - 財經要聞 - 工商時報 中鴻全面調漲5月份盤價 平均漲幅8.8％ - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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