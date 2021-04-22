為滿足產業升級與擴廠空間，新北市政府經濟發展局近期正加速推動「瑞二產業園區」報編；經發局指出，預計民國111年底完成園區報編，而為加速整體園區開發期程，也會在今年提前招募開發商，並在114年完工營運為目標。

「瑞二產業園區」開發面積共計13.4公頃，其中8公頃為產業用地，預計可吸引50億元投資，創造就業機會1,557人。

新北市府指出，瑞芳第二產業園區設置範圍屬山坡地，是以「產業創新條例」報編開發產業園區。

(工商 )