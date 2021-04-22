慶祝新跑道啟用，光德國中舉辦路跑活動，邀大家來跑跑。（林欣儀攝）

台中市烏日區光德國中原有操場使用已超過20年，跑道多處出現龜裂情況，恐引發學生運動安全疑慮，經市議員吳瓊華協助爭取、台中市府編列400萬元經費，去年底動工改建，歷經3個月施工，新操場已完工，22日上午舉辦盛大的路跑啟用典禮。

烏日區地方人士與光德國中家長、學校師生開心踏上全新改建的跑道，共同見證新操場落成啟用。光德國中校長賴朝榮指出，學校運動場原本是PU跑道，雖每年編列經費整修，但因跑道設計為特殊的三角形御飯糰形狀、在轉彎處不易著力，田徑隊練習時很辛苦。

吳瓊華表示，還記得2018年時，光德學生許嘉恩參加全中運奪下金牌，她到學校為學生加油鼓勵時，才發現跑道因久未修整、表面已出現多處龜裂情況，甚至有掏空、破洞等，決定協助爭取改建，直到去年7月獲市府核定400萬元經費。

歷經3個月工期，新跑道終於啟用，其設計為全密式跑道，有別於傳統PU使用磚紅色、光德國中運動場以藍色為主要色系。吳瓊華說，當時規畫時，曾諮詢專家意見，發現全密式跑道價格雖較昂貴，但可避免學生運動傷害、使用年限也較長，決定爭取家長會支持、以自籌款配合。

新的跑道盛大啟用，外型令人耳目一新，吳瓊華說，除了新跑道改建，因學校排球場旁與南側門前的跑道有地基下陷情況，這次工程一併施作加強RC底層至厚度為13MM，讓跑道基層更堅固、師生跑步更平穩及安全。

賴朝榮說，運動可活化細胞、強健體魄，新跑道啟用不只讓學校師生受益，也會在早晨、傍晚開放社區民眾運動，嘉惠鄰里。

(中時 )