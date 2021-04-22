台中市議會22日進行市長盧秀燕施政報告，綠營市議員抨擊盧市府2年半總共賣地512億元，是前市長林佳龍4年所賣的6.8倍；藍營反批林佳龍任內每年平均借205億元，盧秀燕上台後，持家有道，還幫前市府還30億元，2020年中市政府結算出現有史以來首次5億元的結餘。

綠營市議員謝明源、陳淑華、邱素貞、蕭隆澤、賴佳微、何文海等，22日針對市府財政提出強烈質疑，抨擊市府整本施政報告沒有創意，2年多來沒有重大建設，中市光是土地增值稅去年就超收54億，是從房地產漲價來的，還敢說是有盈餘。

陳淑華說，盧秀燕就任市長後，2019年出售土地253.7億元，2020年受到疫情影響撤銷多次土地標售，但仍出售土地52.5億元；2021年，盧秀燕市府捲土重標，4月就要招標高達206億元；2年半總共賣地512億元，是林佳龍４年所賣的6.8倍。

藍營讚許盧秀燕上台後，持家有道，還幫前市府還30億元，2020年中市政府結算出現有史以來首次5億的結餘。（陳世宗攝）

藍營市議員李中、楊正中、賴義鍠、劉士州、吳瓊華、陳政顯等，譏諷綠營民代雙重標準，一樣是政府依法標售配餘地、抵費地，高雄市長陳其邁就是增加市庫收入好棒棒；台中市長盧秀燕就是賤賣祖產炒地皮。

楊正中表示，他列出台中市政府平均地權基金自2015年至今繳庫數，發現林市府截至2019年底累計尚有82億未繳庫。經詢問地政局吳存金局長，吳存金說盧市長上任後，不僅完成2020年125億平均地權基金繳庫數，還幫林前市府還了30億。

吳瓊華強調，這兩年社宅、公幼公托、親子館、共融公園開闢這麼多，她的選區烏日、大肚、龍井好多建設開工，市府做很多建設，花的比林前市長省；2020台中市政府決算是縣市合併以來，首度盈餘近5億元，證明市府建設到位、福利普及、財務健全又有效率。

(中時 )