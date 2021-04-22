大陸女星高圓圓以出眾氣質和亮麗的外型，成為許多人心中的女神代表，雖然高圓圓上個月曬工作側拍影片時，在沒開美顏、濾鏡和P圖的情況下，不小心露出眼角細紋，不過在工作室近日曬出的高圓圓新照中，女神顏值超逆天。

高圓圓工作室昨（21日）曬出高於圓圓新照，只見高圓圓身穿綠色寬鬆上衣入鏡，頂著一頭俏麗短髮的她，調皮地對著鏡頭吐舌賣萌，女神高圓圓儘管已升格當媽，依舊擁有一顆少女心。

高圓圓的高顏值超不科學。（圖／取材自高圓圓工作室微博）

更不科學的是，41歲高圓圓五官精緻、顏值俏麗，她不論是正臉或以側顏入鏡，畫面都美到零死角，也讓外界見識到，高圓圓凍齡又保養有術的一面。其實，高圓圓日前才曬出工作的側拍影片，她在沒開美顏、濾鏡和P圖的情況下，無意露出眼角細紋，不過肌膚緊緻的高圓圓，整體狀態還是相當不科學。

高圓圓與趙又廷是著名的模範夫妻檔。（圖／本報系資料照片）

其實高圓圓自從在2014年與趙又廷結婚後，就減少工作量，高圓圓也曾透露，除了照顧父母外、還有自己的家庭「總要有一個人來說顧一下家裡」，因此高圓圓選擇淡出，把心思留在家庭。

而隨著高圓圓在2019年生下女兒後，她的身材和顏值也屢次成為外界焦點，高圓圓產後狀態極佳，舉手投足不像是新手媽咪，陸網也不時傳出高圓圓的無P照，而高圓圓的仙氣美貌和身材曲線絕美，也讓外界見識到高圓圓天生麗質的一面。

(中時新聞網)