據大陸人力資本數據中心中智諮詢的《一線藍領用工荒情況調研報告》顯示，參與調研企業中有近7成正遭遇用工荒問題，且13％常年存在用工短缺難題。為了招到工人，製造企業不斷放寬招工條件。比如以前車間超過45歲就不招了，現在放寬到快50歲。

據第一財經引述浙江衢州恒業汽車部件公司董事長夏田生說，別說大學畢業生，高職技校畢業的年輕人也不願意進工廠工作。所以也在不斷放寬要求，有些時候沒辦法，60多歲的人也可能招。

在招工難的另一面是製造業工人的工資水漲船高。夏田生說，車間裡每月工資過萬元（人民幣，下同）的工人有上百個，這個月薪水最高的工人到手有1.4萬元，最低的也超過6000元。

但即便如此，該《報告》仍顯示近6成企業用工荒表現在技能藍領或普調操作工短缺，24％企業更表示所有藍領工人都存在用工荒情況。此外，年輕人進工廠的意願越來越低也是關鍵原因之一。

(旺報 )