立委劉櫂豪22日上午主持台9線花東縱谷公路拓寬工程典禮後，隨即前往台北質詢交通部。（劉櫂豪提供／蔡旻妤台東傳真）

台東立委劉櫂豪22日上午前往鹿野鄉主持台9線花東縱谷公路台東段拓寬工程瑞豐永安動工典禮，隨即趕到台北立法院交通委員會質詢剛上任交通部王國材部長，要求台鐵改革必須確保營運安全，兼顧員工權益，並提升層級至行政院主導，要求交通部儘速擬訂期程，讓社會大眾瞭解政府改革決心。

王國材上任時宣示改革台鐵三個方向，其中對於台鐵運工機電橫向整合，以及盤點台鐵184處工地，百日內改善，最後組織改造3年內完成企業化目標。

劉櫂豪指出，台鐵運工機電的橫向整合以及盤點工地，確保行車安全，是目前在交通部及台鐵可以主責辦理的，部長責無旁貸，必須督促台鐵確保營運安全無虞，尤其現階段火車還在路上開，在開放性的軌道系統裡，如何處理鐵道異物入侵的預警與鐵道淨空，是最重要的優先事項。

劉櫂豪表示，至於組織再造，必須由行政院層級來主導，包含員工的權益、員額限制、累積虧損等等問題，都非交通部可以單獨處理的。王國材部長說明，現階段以確保安全為優先，先完成台鐵184處工地盤點，以及解決內部橫向聯繫問題，本週日也將與院長報告，組織改革規劃，以3年完成為規劃期程。

此外，劉櫂豪另針對台9線花東縱谷公路台東段拓寬工程動工典禮，該工程從評估、規劃、環評到目前正式動工，已召開多次工作坊會議，劉櫂豪多次親自與會，瞭解基層在地居民意見，對於部分尚無共識的路段，要求交通部需積極溝通，俟有共識後再辦理，王國材部長允諾會積極督促公路總局與地方溝通說明。

(中時 )