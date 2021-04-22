隨著經濟情勢好轉，行政院主計總處22日表示，3月「經季節調整」的失業率續降至3.72％，創下近13個月最低，勞動市場漸趨穩定。

主計總處發布就業調查報告，國勢普查處副處長陳惠欣表示，這調查結果顯示，3月失業率下降、勞參率回升、就業人數增加，而經季調的失業率3.72％也創下近13個月最低。

陳惠欣表示，雖然3月就業人口較上年同月增加，惟第一季仍較上年同季減少3千人，顯示仍受疫情影響，但已接近疫情前的水準，總的來說，目前勞動市場已趨於穩定。

(工商 )