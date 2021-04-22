隨著經濟情勢好轉，行政院主計總處22日表示，3月「經季節調整」的失業率續降至3.72％，創下近13個月最低，勞動市場漸趨穩定。
主計總處發布就業調查報告，國勢普查處副處長陳惠欣表示，這調查結果顯示，3月失業率下降、勞參率回升、就業人數增加，而經季調的失業率3.72％也創下近13個月最低。
陳惠欣表示，雖然3月就業人口較上年同月增加，惟第一季仍較上年同季減少3千人，顯示仍受疫情影響，但已接近疫情前的水準，總的來說，目前勞動市場已趨於穩定。
(工商 )
隨著經濟情勢好轉，行政院主計總處22日表示，3月「經季節調整」的失業率續降至3.72％，創下近13個月最低，勞動市場漸趨穩定。
主計總處發布就業調查報告，國勢普查處副處長陳惠欣表示，這調查結果顯示，3月失業率下降、勞參率回升、就業人數增加，而經季調的失業率3.72％也創下近13個月最低。
陳惠欣表示，雖然3月就業人口較上年同月增加，惟第一季仍較上年同季減少3千人，顯示仍受疫情影響，但已接近疫情前的水準，總的來說，目前勞動市場已趨於穩定。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。