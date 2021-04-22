合庫人壽與中華民國家庭照顧者關懷總會攜手合作第9年，2021年以「守護PLUS 夢想更踏實」的精神，響應國健署鼓勵國人培養自主運動習慣，發起「樂活自在」計畫，並邀請知名藝人及運動員一起呼籲國人培養運動習慣、控制飲食營養、打造健康新生活。

由家總及合庫人壽共同研發的樂活自在活動網站，結合BMI、腰圍等「身體」測量數據，再加上「心理」、「社交」壓力自評題目打造的「守護健康量表」，提醒繁忙的現代人輕鬆掌握自身健康狀況，並提供客製化行動建議。家庭照顧者另有長照2.0替代照顧、喘息服務等減輕負荷資源，使用者每週可以記錄指數變化，還可以參加抽獎活動，一舉數得。

「守護健康量表」係結合「簡式健康心理量表」與「家庭照顧者壓力自我測量表」，幫助國人透過數位工具，快速掌握自己的健康狀況，也提供身、心、社交三合一健康對策，希望大家多多利用。

家總理事長郭慈安說，健康是一切的根基，若有一天成為家庭照顧者，也才有足夠的照顧韌力不被擊垮。國健署代理署長賈淑麗也說，提升健康識能，力行健康生活型態是國健署重要工作，除透過運動、營養等促進健康，增加社會參與，多與他人互動交流也很重要，尤其每日在家照顧的家庭照顧者，更要關注自己的健康與適度休息。

合庫近年積極推展「樂活安養」概念，3月榮獲遠見雜誌評選入圍企業社會責任獎。合庫金控董事長雷仲達表示，除了透過保險、信託、信用卡、以房養老等金融產品打造國人「安養」退休生活，也長期支持體育及家庭照顧者實踐「樂活」，同時更與家總合作訓練「長照種子行員」，讓行員在提供金融服務時也可以提供長照資訊，運用合庫綿密的分行建立更有溫度的服務網絡。這不但是金融界創舉，更讓長照服務深入社會的每一個角落，幫助國人打造「樂活安養」的退休人生。

合庫人壽董事長杜振遠表示，2013年起，合庫人壽以每張躉繳型房貸壽險保單捐出300元支持家庭照顧者，2015年組成守護者聯盟，期盼藉此抛磚引玉，號召更多企業加入。今年合庫人壽更是廣邀各界加入支持的行列，包括「健身工廠」、「臺灣長照營養暨健康促進協會」、「艾瑪絲」、「樂檸漢堡」、「Alleycats Pizza 巷貓」、「雀巢健康科學」、「台G店養生廚房」、「鍋式飢逅」、「八方悅鍋物」、「蔓達拉SPA美容館」與「千葉火鍋」等。從收益中提撥部分金額捐予家總，鼓勵民眾消費的同時也參與公益。

2021「守護PLUS 夢想更踏實」公益市集及演唱會將於台北、台中、高雄舉辦，從7月份台北場起跑，邀請坣娜、彭佳慧、張心傑、鄭進一、蔡旻佑、龍千玉、荒山亮多位實力派歌手為愛獻聲，演唱會門票索取活動將於合庫人壽官方粉絲團公告，邀請大家一同共襄盛舉。

(中時 )