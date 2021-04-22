消息人士今天透露，美國總統拜登預計將正式宣布亞美尼亞在第一次世界大戰期間遭鄂圖曼土耳其帝國屠殺為「種族滅絕」。此舉料將進一步加劇美國與土耳其的緊張。

路透社引述3名消息人士透露，拜登可能在24日發表有關亞美尼亞大屠殺週年紀念的聲明中使用「種族滅絕」（genocide）一詞。

消息人士說：「就我所知，他已決定將在24日的聲明中使用『種族滅絕』一詞。」但消息人士也說，鑒於和土耳其雙邊關係的重要性，不排除拜登最後一刻還是會放棄用這個詞彙。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天告訴記者，白宮將在24日可能對此議題「有更多話要說」，但不願進一步說明。亞美尼亞大屠殺發生於1915年，24日適逢106週年。

拜登一年前競選期間於一場紀念會上悼念150萬名在鄂圖曼土耳其帝國崩潰前遇害的亞美尼亞人，當時他允諾將承認這些殺戮為「種族滅絕」。

土耳其坦承許多當時住在鄂圖曼帝國的亞美尼亞人在一戰期間與鄂圖曼軍隊衝突時遭殺害，但駁斥外界所聲稱的遇害人數，也否認這場發生於1915年、長達一年有系統性協作的殺戮為種族滅絕。

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）過去和美國前總統川普（Donald Trump）關係密切，但自拜登今年1月20日上台後，迄今未與之對話。

「紐約時報」報導，美國參、眾兩院2019年時雙雙通過，把承認亞美尼亞屠殺為種族滅絕，定調為美國正式的外交政策。目前全球至少有29國有類似定調，雖大多為歐美地區國家，但也包括像俄羅斯、敘利亞等土耳其在地緣政治的對手國。

38位跨黨派的聯邦參議員上月致函拜登，敦促他盡快宣布亞美尼亞屠殺為種族滅絕，如果拜登24日兌現承諾，將是首位現任美國總統做此宣布；此前僅雷根在1981年任內對納粹屠殺猶太人的一次書面聲明裡，簡單附帶提到亞美尼亞遭種族滅絕。

自從拜登競選期間允諾會定調為種族滅絕後，土耳其官員就一直預做相關準備。土國外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）本週稍早也警告，此舉恐進一步讓同屬北約盟國、但已緊繃的美土關係惡化。

卡夫索格魯接受國內媒體訪問時說：「沒有法律拘束力的聲明毫無益處，只會損害雙邊關係，反正決定是他們在做，如果美國希望關係再壞一點的話。」

曾於3位美國總統任內位居國安要職的前美國駐土耳其大使傑佛瑞（James F. Jeffrey）表示，就算美國為此再得罪土耳其，對方也不致拋下西方盟邦轉向俄國、伊朗等美國的對頭。

土耳其2017年向俄國採購S-400防空飛彈令美國大為惱火，認為恐給俄國對北約安全網絡有可乘之機。去年12月川普政府在任期尾聲之際為此制裁土耳其，更讓美土關係雪上加霜。

(中央社)