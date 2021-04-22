據全球諮詢分析機構Gartner最新發佈的《市場佔有率：全球資訊科技服務行業2020》報告，阿里巴巴集團的數位技術與智能骨幹業務阿里雲在IaaS（基礎設施即服務）的市佔率連續3年居亞太區首位 ，並同時保持全球第3的排名。

該報告指出，阿里雲在全球IaaS市佔率，由2019年8.8％上升至2020年9.5％，並在教育、銀行及證券、公用事業和零售等垂直領域呈現領先優勢。

舉例來說，阿里雲在全球教育領域的IaaS市佔率從2019年18.8％攀升至2020年的24.3％，為2020年該細分行業下居全球首位的雲服務供應商。

阿里雲智能總裁張建鋒表示，Gartner的報告結果充分驗證阿里雲在教育領域付出的努力。疫情期間也利用自身技術優勢，透過多種在線教育解決方案，助力教育機構維持教學工作的正常運行。

稍早2020年時阿里雲也宣佈，將在未來3項的現有雲基礎設施上再投資2000億元人民幣，用於發展雲操作系統、伺服器、晶片及網路等核心技術的研發工作。

阿里雲目前在全球23個地區設有69個可用區，為數百萬企業客戶提供服務。2020財年，阿里雲為38％的《財富》世界500強企業提供技術支援，並在全球取得超過80項安全及合規認證。

(旺報 )