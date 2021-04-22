52歲男星羅時豐和老婆張若盈結婚25年，夫妻倆育有三個寶貝兒子，家庭生活幸福美滿。近日，羅時豐自爆年輕時曾帶學生妹去北投泡溫泉，想不到女方在未告知的情況下攜女伴，羅時豐擔心遭到異樣眼光，只好取消行程。

羅時豐和小禎攜手主持節目《今晚開讚吧》，近日聊到男女之間有沒有純友誼，羅時豐回憶年輕時認識一個女學生，由於想再多深入了解，開口詢問女方：「我明天帶你去泡溫泉？」學生妹想也沒想秒答應，羅時豐心裡就想：「泡溫泉那就應該絕對可以，她願意跟我去泡溫泉，穩妥妥」當天他雀躍地開車到學校接她，「怎麼兩個人上車啦！」原來學生妹多帶了一個女性友人，把羅時豐嚇了一跳，小禎忍不住在一旁吐槽：「你今天體力還沒有準備好兩個人啊？」

羅時豐說當時沿路開車時，都在想著「怎麼辦，有兩個」抵達目的地北投後，他遲遲沒辦法進去湯屋，小禎好奇詢問：「你是怕你帶兩個進去，被人家看到？」羅時豐尷尬的笑說：「會覺得他（自己）太離譜了！後來我就放棄那次機會」不忘開玩笑：「好可惜」惹來現場來賓一陣哄堂大笑。

日籍藝人夢多也表示，台灣泡溫泉的意思似乎很多都有性暗示，但在日本鄉下的湯屋都是男女分開，「我來台灣才第一次知道台灣的泡溫泉是一個房間！」某次有個女生朋友約泡湯，夢多起初沒有想太多，想不到進入湯屋後，發現是一個小小的房間，「她已經脫衣服在裡面，打開就這樣（曖昧笑）」眾人繼續追問後續，夢多略帶靦腆的笑說：「那一天我很猛！」

男女混湯會沒事？羅時豐肖年時帶學生妹「泡湯」？卻因「這事」不敢造次？

(中時新聞網)