根據美國疾病管控與預防中心（CDC）公布的數據，美國的新冠肺炎疫苗接種速度，已連續兩周每日都超過300萬劑。

該數字是基於7日平均值，而最近幾天的每日接種數則略見下滑，從4月13日的每日接種340萬劑峰值，跌至周二的略超過300萬劑。

CDC數據指出，目前約40%的美國人已至少注射過一劑新冠疫苗，約四分之一美國人已完成接種。

每日接種疫苖數量略為下滑，部分可能因為監管機關對嬌生疫苖展開調查。由於6名女性在接種嬌生疫苖後出現罕見的血栓病症，美國食藥管理局（FDA）已於本月初建議各州暫停施打該單劑型疫苖。

美國目前已接種了2.13億新冠疫苗，而嬌生疫苗僅占不到4%，不過，該疫苗的接種在4月中旬達到高峰之時，每日接種量達到近42.5萬劑。

雖然暫停施打嬌生疫苖，但美國政府表示，美國有足夠的輝瑞和莫德納疫苖，可維持每日300萬劑的接種速度。

根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）提供的每周平均數據，美國每日新增確診數平均為63,800人。近幾日來該數據雖然一直呈現下降趨勢，但仍高於3月底創下的近期低點53,600例。

基於7日均值，美國每日染疫死亡人數平均約為700人，較1月中旬每天約3,400人病故的峰值顯著下滑。自新冠肺炎疫情爆發以來，美國累計已超過56萬8,400人死於這場疫病。

(時報資訊)