普生(4117)目前因應客戶訂單需求，調配竹科廠生產效率、拉升整體稼動率，並採取多元檢測試劑產品線提高整體接單動能，也積極針對產品進行各國認證申請，2021年第二季營運動能仍佳。

普生在今年3月取得新竹縣國際AI智慧園區產業專用區的土地地上權設定及土地使用權，將規劃用為未來擴增試劑產能、研發中心，為募集建廠資金等用途，董事會決議通過擬辦理私募支應，待廠區興建完成後，可望提升公司在檢測服務、精準醫療領域的競爭力。

普生旗下新冠肺炎檢測產品包括RT-PCR核酸試劑、抗原/抗體快篩試劑、以及ELISA血清抗體試劑等，去年陸續取得歐、印、澳等各國認證，及台灣TFDA醫療器材專案製造核准許可，已在去年6月開始逐步供貨至印度、印尼等地區，今年出貨量更大，產品銷售對營運增加更多的挹注。

新冠疫苗問世後，全球雖逐步陸續解封，但相關商業與民間活動及邊境防疫，對檢測的需求還是十分高，普生旗下RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、核酸萃取劑檢測產品拉貨力道仍強，公司指出，透過旗下東南亞、中東、歐洲等區域經銷商，搶攻當地檢測試劑政府標案、打入醫院通路等合作業務機會，以期創造整體業務接單動能持續放大。

(時報資訊)