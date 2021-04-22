日本核廢水排海問題引發各界熱議；前國防部長、退輔會主委馮世寬今出席「台灣綠色數位轉型論壇」時受訪表示，日本人敢先喝的話，我給他們鼓掌，如果喝完還能活著，我為他們感到高興，不過目前為止還沒有說法可以印證，核廢水過濾完就可以喝，所以我倒是希望日本人能做實驗證明水質安全，再來給大家喝會比較安心。」
馮世寬說，他是不敢去喝這種不安全的水，畢竟現在沒有說法可以印證，核廢水過濾完就可以喝，因此他倒希望日本人先做好實驗，「不要說直接給人喝，先保證這個水能做農業灌溉就好」，若做完實驗確定真的可行，相信大家也會比較安心。
馮世寬也強調，他也不是什麼專業評論，只是照著個人意見，把他的想法說出來。
媒體追問是否敢吃美豬？馮世寬則說，他不吃美豬的理由很簡單，他希望能支持、選擇國內的農產品，至少協助農友消耗固定的量，比如國內農友蔬菜產量10噸，至少國人能幫忙銷購5噸，不管是豬肉、蔬菜還是牛奶都是，「就像我也不會去買北海道的牛奶，因為台東的牛奶就很好喝了」。
(中時 )
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