雲林縣政府主辦2021年全中運今（22日）圓滿閉幕。縣長張麗善表示，這次博得外縣市選手、教練好評，熱情的服務態度被評為歷年最佳，她感恩、感動，希望2025年全國運動會能由雲林接辦。

今年的全中運賽事已全部結束，閉幕典禮在今天下午3點半於縣府大禮堂舉行。

縣長張麗善感動致詞說，熱情是雲林縣的民風，這次發揮得淋漓盡致，許多教練、選手告訴她，雲林縣主辦的全中運很用心，競技場地的設備周全，尤其是服務態度非常熱情，校長、主任、老師卯足全力，放下身段服務，把選手當成貴賓，有需求立刻因應，服務效率很好，選手很有尊榮感。

張麗善表示，中央政府僅補助硬體設備，1萬7000多個選手，將近4000個教練、裁判，基本開銷如果沒有企業大力贊助，資源缺乏的雲林縣是辦不了的，40多個單位熱情贊助，共募到1億2000萬元，特別是台塑企業大力支持。

她也向雲林縣教練與選手致謝，上下一心發揮為雲林縣爭光的毅力，同學們這一次透過全中運讓大家認識雲林。

她表示，主辦全中運的過程中深深思考，要好好整合資源，看缺少什麼、怎麼彌補，未來重要賽事雲林會更重視，包括補充教練、選手的住宿環境、競技的環境等，最重要的是四級連結，從國小、國中、高中、大學，設法爭取企業認同，把選手留在雲林縣，讓他們安心、放心展現實力。

她以本次破高女400公尺29年全中運紀錄的麥寮高中學生楊睿萱為例，校方已幫她爭取到公費留學美國華盛頓州立大學，張麗善說，很多選手為了參加全國賽、出國的旅費傷腦筋，縣府願幫楊張羅一些生活費，讓她無後顧之憂。

張麗善也表示，雲林縣的比賽場地已頗完善，希望2025年全運會能讓雲林縣主辦，也再提升雲林縣的競技場所設備的水準，經過這次全中運洗禮，未來會更駕輕就熟。

(中時 )