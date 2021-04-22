受疫情影響不能出國後，國內旅遊大爆發，尤其是離島的金門頗受遊客青睞，22日起登場的「中友金門暨寶島物產展」，只要持中友APP不限金額消費可獲得1組幸運號碼，有機會抽中金門雙人來回機票+金門雙人住宿券，共3名。

「中友金門暨寶島物產展」從4/22-5/10在中友百貨C棟13F國際大廳盛大展出。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，金門的物產美食相當受到消費者的歡迎，擁有一群高忠誠度的愛好者，本次物產展邀請了多家金門知名品牌參展，另也邀請多家台灣在地品牌一同參展，消費者想買的各地物產美食，只要走一趟中友百貨即可一次購足。

其中，金門物產展有金門酒廠帶來多支香醇冷冽的金門高粱酒（未成年請勿飲酒，禁止酒駕），還有金門特產的一條根系列保健產品，如香蜂一條根、王大夫一條根、金太武一條根、浯記一條根、天根草典一條根全數報到；金門特產的貢糖、馬家麵線、金門鋼刀、金門牛肉乾等，都是金門自豪的好物！

值得一提的是，本次展覽邀請了21家台灣在地特產，品項從阿里山森林咖啡、梨山高冷茶、芝麻先生台灣嚴選黑芝麻醬、埔里菇寶、大花農場有機玫瑰精露、御品龍鬚糖…等，蒐羅台灣各地嚴選好品，活動期間推出每日一物限量販售，4/22-5/2共有11家推出超低特價或買一送一優惠！

中友百貨表示，活動期間推出多項優惠，持中友APP於「中友金門暨寶島物產展」當日累積滿599元即可兌換超值好禮。中友APP會員於展售會當日不限金額消費+打卡標記即贈送好禮1份，周末假日推出多場DIY及講座活動，適合親子一同報名參加！

(工商 )