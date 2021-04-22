美國財政部拍賣240億美港元20年期國債反應理想，加上總統拜登再打算推出規模最少一兆美元的刺激經濟新計劃，美股連跌兩日後回升。港股21日急挫513點後，22日反覆回升。

香港信報報導，恒生指數22日高開95點報28,716，甫開曾升226點，見28,848全日高；之後反覆回落，曾倒跌24點報28,597，其後止跌回升。恒指中午收漲132點。午後大部分時間維持過百點升幅，最終收報28,755，漲133點，漲幅為0.47％。大市全日成交額為1,545.22億港元。

國企指數漲50點，漲幅為0.46％，報10,939。科指收市漲94點，漲幅為1.2％，報8,279。

個股方面，中國燃氣折讓9％配股淨籌116億，股價急跌11.3％，為表現最差國指成分股，成交額達143.36億港元。成交第二為騰訊，漲2％報621港元；美團反彈3.5％，為表現最好藍籌，居成交榜第三位。汽車股走弱，長汽季績遜預期，股價大跌12.7％；吉利挫1.8％，為表現最差藍籌。

(工商 )