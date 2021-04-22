鑑於貨運市況熱絡，長榮航（2618）總經理孫嘉明表示，三架波音777貨機將提前在今年第四季加入營運，搶攻多頭暢旺的貨運業務。

航空貨運在疫情期間異軍突起且價量齊揚，去年長榮航營運呈現「客運下、貨運上」。去年客運營收245億元，年減75.6％；貨運營收500億元，年增97.1％，承載率87.7％，單位收益為12.86元，年增74.6％，來自於運價大漲的效益。

因邊境管制尚未解除，長榮航今年第一季客運營收17億元，年減91％；貨運持續暢旺，第一季貨運營收達152億元，年增超過一倍，達138.1％，承載率突破九成，高達94.6％，單位收益達13.62元，年增68.7％。

長榮航企劃室副總廖至維表示，客運看見隧道盡頭的曙光，未來將緩步且逐步回升。貨運展望上，今年運價與運量維持在高檔不遂，強力支持公司營運，IATA國際航協估今年貨運需求（FTK）已回復並超越2019水準，今年1月及2月增幅分別為1％及9％。

廖至維表示，全球航空業現金消耗將由原預期的480億美元增至750-950億美元，航空業現金流預估到2022年才能轉正。

孫嘉明表示，去年疫情爆發後積極與波音洽談787-10延後交機及討論機型替換的可能性，最後拍版將七架787-10機型更改為三架777貨機、四架787-9客機。

由於航空貨運市況熱絡，波音順應長榮航要求，孫嘉明表示，原規劃2022年第一季交機的一假777貨機，提前一季，屆時三架777貨機將全數在今年第四季交機；787客機將延後至2022、2023年陸續交付。至於，機隊汰換計畫，旗下的空巴A321、A330機型預計2022年起陸續退役，後續看市場狀況及機隊規劃評估將延租或引進替代機型。

長榮航去年合併營收營收為890億元，年減50.9％，稅後虧損33.62億元，每股虧損0.69元，不過第四季受惠全球貨運需求強勁、空運價格維持高檔，單季逆勢繳出獲利成績單，稅後純益約2.8億元，EPS為0.06元，終止連三季虧損。

長榮航今年第一季合併營收為196.78億元，年減34.91％，季減6.84％，主因疫情反覆客運走低，但貨運需求不墜，量價成長。

(工商 )