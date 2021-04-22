大陸股市22日個別發展，上證指數低收7點，連跌3日。兩市成交合計縮減至人民幣（下同）7,409億元。

香港信報報導，上證指數22日早段高見3,485點，漲12點，漲幅為0.36％，隨後反覆偏軟，午後跌幅擴大，最低見3,456點，跌16點，跌幅為0.48％，全日收市報3,465點，跌7點，跌幅為0.23％，成交額為3,170.81億元。

深成指一度跌60點，漲幅為0.42％，低見14,091點，其後止跌回漲，高見14,244點，漲93點，漲幅為0.66％，全日收市報14,209點，漲58點，漲幅為0.41％，成交額為4,238.4億元。

滬深300指數收報5,089點，跌9點，跌幅為0.19％；創業板指數報2,939點，漲22點，漲幅為0.77％。

各類股個別發展，煤炭、鋼鐵股漲逾1％；化工、有色金屬、電力股靠穩；石油、金融、水泥、房地產股偏軟。

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(工商 )

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