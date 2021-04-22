屏東在地青農「鳳梨源」20日在臉書上PO文，指稱裝鳳梨的紙箱才剛到貨，下一秒就接到採收阿姨的電話說，「整片鳳梨田被偷採」，仔細清算損失發現至少近1000千顆鳳梨不翼而飛，果農心痛地寫下，「現在是有紙箱沒鳳梨，今年是怎樣啊，搞笑喔。」

果農鳳梨源20日在個人臉書寫下，他所辛苦栽種的鳳梨，竟遭到有心的竊賊，偷偷摸摸摘走近1000顆鳳梨；果農說，當時他正在簽收包裝的紙箱，沒想到快樂不到3分鐘，就接到採收阿姨傳來的噩耗。

鳳梨源說，已經報警向警方求援，也感謝在附近巡邏的巡警第一時間到場處理，甚至巡警親自下鳳梨田巡了一圈，褲子險險被鳳梨叢刺破；鳳梨源在文章最末寫下，「祝偷鳳梨的人拉肚子拉三天」，更苦笑說，現在是空有紙箱而沒有鳳梨裝箱，實在搞笑啊。

內埔警方指出，初估這批損失鳳梨價值約5萬元，因附近未有居民，遂無監視器可供調閱，警方正往外圍道路持續追查，盼能盡速將竊賊逮捕歸案；另外在果品盛產期也會啟動護農專案，在產業道路加強巡邏，加上轄區派出所也與農民成立護農群組，希望透過提高見警率，防範竊案再發生。

(中時新聞網)