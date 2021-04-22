命理師沈嶸早前發願「每月捐十萬，持續二十年」公益行善，並發起「我幫你、你幫我」的善循環，幫助台灣社會更正能量，截至目前為止捐款金額已達190萬。她本月更捐款10萬元與100份精油皂給羅慧夫顱顏基金會，盼貢獻一份力量幫助顱顏缺陷的孩子們重建笑容。

羅慧夫顱顏基金會工作人員告訴沈嶸，許多患有先天顱顏缺陷的孩童需歷經將近十多次以上修補手術，龐大的手術費用對弱勢家庭而言根本無法負擔，若是沒有妥善處理，這些孩子容易在成長過程中遭受異樣的眼光，所以基金會就是專門幫助有顱顏缺陷的弱勢家庭得到完善的生理、心理照護，唯有社會大眾的接納與幫助，才能夠真正全方位的幫助這些家庭。今年度基金會募款目標為八千萬元，目前尚有七千多萬的資金缺口，盼各界伸出援手，給予這些顱顏缺陷的孩子與家庭一個燦爛的新生。

沈嶸在命理界服務過有各式各樣人生問題的客戶，心理及精神的問題有時難以看見，但若有明顯的身體缺陷，確實會對命運造成非常負向的影響，因為外表異樣的人不容易被社會接受，除了性格沒有自信、難找工作之外，甚至影響感情生活，帶著自卑感過一生，這是非常可惜的事。

沈嶸表示：「從事命理這二十年來，我發現算命能觸及、幫助的人十分有限，我認為最快的助人方式，就是將我在命理業賺到的錢捐給弱勢團體，這種立即性的幫助才是最有效的，如果錢能夠幫助他們重拾更好的生活，這才是將金錢的價值發揮到最大化，比起只是將錢存在銀行變成守財奴更好。我相信所有命理老師都有社會責任，這個社會需要更多溫暖與正能量的扶持。」

(中時新聞網)