羅東聖母醫院是宜蘭地區唯一設有國際旅遊醫學門診的區域醫院，22日旅遊門診開放看診後 ，立即湧入上百的民眾要接種疫苗。（聖母醫院提供／胡健森宜蘭傳真）

自費COVID-19疫苗21日開打，聖母醫院為蘭陽地區唯一設有國際旅遊醫學門診的區域醫院，因此在22日旅遊門診開放看診後，立即湧入上百的民眾要接種疫苗，讓醫護人員忙了一整天，所幸暫時沒有出現接種疫苗後感到發燒、身體不適的症狀。

因許多人對於COVID-19疫苗的功效及可能引發的後遺症仍有諸多疑慮，施打進度不如預期，但政府決定開放自費接種疫苗後，接種意願似乎有升溫的現象。

宜蘭地區唯一設有國際旅遊醫學門診的聖母醫院，首波分配到600支自費COVID-19疫苗，民眾接種的意願似乎相當高，一早旅遊門診開始看診後，就不斷湧入要看診及接種疫苗的民眾，且包括本國人、外國人。

日本籍的町田龍二、和田直久兩人都趕往聖母醫院接種疫苗，理由都一樣，因為疫情的影響，他們已經很久沒有回到日本，想要趕緊接種疫苗後得以安全返回日本探望家人，同時也可以縮短隔離的時間；另外來自英國的SAM也是一樣的情形，在完成疫苗接種之後，臉部表情也明顯輕鬆了一些。

除了外國人想回家，本國人則是為了要出國讀書或者是工作上需求，一名小兒科醫生就帶著兩個女兒到醫院，原因是要安排孩子出國留學，因此趕緊在政府開放自費疫苗接種後，帶著孩子來接種疫苗。

醫院的工作人員也笑說，院內的國際旅遊醫學門診第一次如此熱門，幾乎要被看診民眾給擠爆，原本的醫護人員大喊吃不消，醫院也趕緊調派支援人力；雖然民眾都是主動前往，但心理仍然有些忐忑不安，不斷詢問醫護人員會不會產生後遺症，或者是出現不適症狀該怎麼辦？還有民眾說自己愛喝酒，打了疫苗後能不能喝酒？讓工作人員不禁笑了出來，只能提醒說，因為每個人的身體狀況不同，為了保險起見，建議他還是「安分兩天」比較好。

(中時 )