國光劇團作品《狐仙》打破傳統京劇裡的九尾狐收妖戲碼，讓人類和狐狸跨越物種生死相戀，表現愛不分物種和性別。（李欣恬攝）

打破傳統京劇裡的九尾狐收妖戲碼，國光劇團作品《狐仙》，讓人類和狐狸跨越物種生死相戀，甚至還穿越時空，並由新一代小生盛鑑與旦角黃宇琳挑大樑擔任主演，將在本周末登場。

藝術總監王安祈表示，這是一部非典型京劇，展現年輕世代「只要是我喜歡，有什麼不可以」的態度，人與妖仙相戀，過去有《白蛇傳》的例子，「但是許仙一知道白娘子是蛇的當下，也有點退縮，但在《狐仙》裡，白狐對喜歡她的人表明自己的身分，對方不但沒有退縮，反而展現一種『我愛你，和其他人何干？』的態度，非常新穎。」

王安祈表示，擔任主演的盛鑑和黃宇琳，兩人都是傳統京劇出身，並跨足影視、現代劇等不同的表演形式，「兩人都曾經離開傳統戲台，現在回來演這齣非典型京劇，很有表現力，就生角和旦角而言，兩人也可說是成熟代的翹楚，完全把他們的功力綻放出來。」

《狐仙》曾在2009年演出，當時名為《狐仙故事》，編劇為趙雪君。這次重新製作，去掉「故事」二字，只留下「狐仙」。故事描述住在深山裡的狐仙，修煉有術，能自在幻化成人行，男女老幼皆可，有次他化身成女子，與一名男子相戀，小倆口相處愉快，直到一年發生瘟疫，當地居民認為是白狐帶來的不幸，全村要獵殺白狐，男子為保護白狐而死，白狐則是回到山林療傷，直到再次遇上心愛的人。

王安祈表示，特別的是，盛鑑和黃宇琳飾演同一隻狐狸的男人化身與女人化身，「盛鑑的表演掌握了雌雄同體的特質，好幾個身段 露出女人的模樣，嫵媚的表情，傳達了溫柔，而黃宇琳則是展現了英氣，十分帥氣。」

然而，最終人類與狐狸，歷經三代轉世，終於能相戀了，但仍是輸給了時間，王安祈表示，為此更加表現出這段情感的寬闊之處，「狐仙永不老，但人類會變老，雙方都用一種放下與成全的態度，展現了情感的最高境界，不是佔有，而是默默守護。」

《狐仙》將於4月23日到25日在台灣戲曲中心，5月29日、30日在台中國家歌劇院登場。

(中時 )