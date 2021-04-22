在疫情期間，消費者支出下降。有些人由於失業和業務放緩而花更少的錢。其他人有很多錢，但無處可去，無事可做。近期，隨著生產成本價格不斷上漲，寶潔（P&G）、金百利-克拉克（Kimberly-Clark）、可口可樂等跨國消費巨頭們公佈了旗下商品漲價的計劃。

消費產品巨頭寶潔公司在其季度收益報告中宣布，由於商品價格上漲，它將提高價格。可口可樂和食品大廠JM Smucker在其收益報告中也發表了類似的評論。這些價格上漲可能是價格水準至少適度上漲（也稱為通貨膨脹）時期的開始。

寶潔的漲價被認為是更廣泛範圍內漲價的一個前兆。寶潔公司運營長喬恩·莫勒表示：「商品成本出現了明顯漲幅，超出此前預期，這一勢頭可能還會在相當長一段時間裡存在。」

隨著需求增加的壓力，美國政府長期以來一直存在巨額赤字，由於疫情期間支出增加和稅收減少而使赤字更大。在過去，這種情況經常導致通貨膨脹。

可能導致通貨膨脹的另一個因素是理性預期。這是一種學術理論，說結果取決於人們期望會發生什麼。因此，如果人們期望通貨膨脹會發生，他們將更願意支付更高的價格，並且他們將開始收取更高的價格。他們將在要求增加工資方面更加積極，並且將開始尋找對沖價格上漲的方法。儘管美國已經好幾年沒有出現明顯的通貨膨脹了，但這並不是一個新現象。

(中時新聞網)