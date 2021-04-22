病友黃先生目前已在餐飲業工作，術後症狀好轉9成，無須服藥控制。（北榮提供）

知名韓劇《沒關係，是愛情啊！》在2014年上映後，至今仍有相當大的迴響，劇中深入探討精神病患議題，讓社會大眾認識妥瑞氏症、思覺失調症等精神疾病，但在台灣，妥瑞氏症患者仍然飽受外界異樣眼光看待。台北榮總最近收治一名個案，因從小患有妥瑞氏症同時合併自閉症、過動症，無法控制不雅動作及隨意觸摸人的行為，但經北榮深層腦部電刺激手術治療後，已有明顯改善。

21歲的簡同學，是北榮至今收治病況最複雜的病人，北榮功能性神經外科主任劉康渡表示，此例開刀個案可能是全台唯一，也可能是全球前三例的特殊個案，由於個案在3歲時就被診斷為自閉症與過動症，同時也有一些發展遲緩，10歲開始出現動作抽動症狀，14歲開始則出現聲音抽動，最後又被確診為妥瑞氏症。

妥瑞氏症是一種源於兒童時期的神經精神疾病，盛行率大約為千分之3至8，特徵是會出現動作和聲音的抽動，1885年法國醫師吉勒妥瑞發現此症狀將其稱為抽動症，至今病因不明，但醫學界推測可能與基底神經核多巴胺或血清素有關，也可能是因基因遺傳或自體免疫所造成。

兒童青少年精神科醫師陳牧宏表示，4到6歲是妥瑞氏症患者的發病高峰，其中男性多於女性，約有30％到50％的患者在成年之後症狀都會好轉，一般來說若患者症狀不嚴重，透過藥物便能有效緩解，一但藥物控制不佳就要靠手術來輔助治療。

目前治療妥瑞氏症的手術方式是採治療巴金森氏症相同的深層腦部電刺激術，透過0.1公分的電極導線來刺激腦部，幫助基底核迴路正常運作，不過引發妥瑞氏症的情緒神經欠缺明顯的生物標記，因此手術治療上的成效差距相當大，國際間近年來超過200例文獻中，平均能改善症狀的比例僅有50％。

好在北榮近期所進行的2例手術都算成功，其中一名20歲的黃先生，從原本會影響日常生活，備受外界歧視的症狀中脫胎換骨，如今已不用透過藥物控制，甚至已找到工作在餐飲業服務。

不過簡同學就沒這麼幸運，雖然他經手術後症狀已大幅好轉，但仍然會出現不定時的吐人口水、噴飯、飆罵三字經，甚至是無法控制的做出不雅動作或隨意觸碰她人私處，簡媽媽對此一度感到身心俱疲，她也坦言，孩子最近因發病在捷運上對女性非禮遭提告，透露出照料妥瑞氏孩子的不易與辛苦之處。

北榮神經醫學中心主任王署君表示，國人對妥瑞氏症的認識遠不及國外，在美國每10人有9人了解妥瑞氏症，當患者發病時不會認為是在挑釁，甚至多半會給予協助與支援，但在台灣每10人只有1人了解妥瑞氏症，因此患者發病時經常被認為具有攻擊性，受到相當多的歧視，呼籲外界多給與妥瑞氏症患者一些溫暖與關懷。

(中時 )