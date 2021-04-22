LINE Bank連線商業銀行22日開業祭出多項優惠搶市，二個月要拼50萬戶！LINE Bank總經理黃以孟22日指出，開行首波優惠針對新開戶及首刷戶送LINE POINTS 150點，活動至六月底前、名額50萬名，希望可以提前達成，對於開行後可能面臨的同時間大量用戶湧入，他指出，已做過壓力測試、嚴陣以待。

黃以孟表示，LINE Bank「懷胎28個月」終於開業，經多方市調，找到消費者要的純網銀是「用戶至上」、「場景優先」、「安心信任」。所以LINE Bank的產品設計皆以「用戶體驗」為規劃初衷，提供零距離的金融服務。且也是第一家推出LINE官方帳號真人語音對話服務的台灣金融業者，用戶可以透過日常便利的LINE訊息，直覺、快速的串接真人客服服務，快速解決各種金融服務需求。

對於何時能夠損益兩平？黃以孟表示，這牽涉很多假設，包括：客戶數、產品銷售量、存款量都有關。LINE Bank是商業銀行，獲利來源包括簽帳卡的手續費收入、放款利息收入，未來也可發展財管，銷售基金、保險。黃以孟表示，據LINE Bank調查，93％的人希望「簽帳金融卡即時入點」、91％的人希望「轉帳免手續費」、80％的人想要「高利定存」，這些都納入開業首波主打優惠。

黃以孟指出，LINE Bank快點卡，除了有熊大、兔兔、莎莉等五款卡面供用戶選擇之外，還有獨家「即時給點」服務，用戶只要刷卡消費，就能立即收到LINE POINTS點數，即刷即回饋，為純網銀的快速、便利寫下新頁。

在利率、手續費部份，LINE Bank開戶享限時優惠活儲利率0.2％，金額無上限，每月還有5次ATM提款免手續費、「跨行轉帳」每月60次免手續費。

(工商 )