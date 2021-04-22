勞動基金炒股案，三投信遭金管會開罰。證期局副局長蔡麗玲22日宣布，復華投信、群益投信及統一投信在2020年接受勞動基金全權委託，買進遠百股票，未盡善良管理人之注意及忠實義務，三家公司各被開罰450萬元，各被解任一位部門主管，涉案投資經理人被停業3個月到1年，及三位研究員被停業1~2個月。

三家投信亦被停止3個月與客戶新增簽訂全委契約，且要委託非財報簽證會計師，出具內控改善報告。

群益投信與統一投信因為短期內一再發生投資紀律及內控缺失，金管會要求兩家公司董事會要檢討董事長及總經理適任性，再報金管會。

勞動基金炒股案，地檢署起訴的三家投信，勞動基金運用局亦已公告將依委託投資契約，針對遠百的投資損失，向復華、統一及群益投信請求損害賠償。

金管會則是先就投信投顧法違失部分開罰，認為三家投信在接受勞動基金全委時，明知依規定不得依據勞金局人員以電話或其他方式查詢進行投資，但相關主管仍是配合接受無權指示的人員，買進百股票，且配合出具研究報告。

三家投信除各被重罰450萬元，及相關人員懲處外，最近一年不得申請募集投資國外有價證券的基金、最近二年不得申請擔任境外基金總代理人及兼營期貨信託；最近半年不得申設新據點；五年內不得參與政府基金招標，未改善前，金管會得退回或不准新基金募集。

(工商 )