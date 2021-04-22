國際參與傳佳音，財政部今天表示，我國於中美洲銀行（CABEI）的董事席次，未來可望升格為常任董事，受惠於此，未來即使有新會員國加入、遇增資改選，我國常任董事任期將不受影響，具正向認可之意。

中美洲銀行成立於1960年，總部設於宏都拉斯首都德古西加巴市，旨在推動中美洲地區經濟整合與社會發展，台灣於1992年成為「區域外會員國」，持股比率11.09%，為區域外會員國持股最高者，近年持續積極參與增資，鞏固作為區域外第一大會員國地位。

財政部今天報喜，中美洲銀行總裁摩西（Dr. Dante Mossi）14日致函擔任CABEI理事的財政部長蘇建榮，傳達一項最新決議，CABEI已通過將新增區域外會員國的常任董事席位，對象為持有股權比率超過8%的區域外會員國。

財政部說明，按此標準，預估我國及韓國都可望取得常任董事席位，該決議預計8月1日生效，生效後經過相關行政程序，我國既有的董事席次就可證實升格為常任董事。

現行若有新會員國加入，導致持股比率發生變化，或碰到其他區域外會員國增資、需改選區域外會員國董事的情形時，我國董事席次也要跟著改選，財政部表示，升格為常任董事後，遇到前述情形董事任期將不受影響、不中斷。

財政部認為，此具有表彰我國對於中美洲銀行及中美洲區域的貢獻的意義，是正向認可，感謝中美洲銀行總裁及行政團隊的感謝及肯定。

我國目前於CABEI理事會擁有1個理事及副理事席位，於董事會具有1個董事席位，未來於董事會席位，可望升格成為常任董事。（編輯：潘羿菁）1100422

(中央社)