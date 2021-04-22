公視臺語台全新戲劇品牌「台語有影」推出電視電影《討債女王》，由首部登上Netflix劇集《C.S.I.C鑑識英雄》的導演張修誠執導，讓更多人看見勞工不為人知的辛酸故事。今（22日）特映會上，公共電視董事長陳郁秀、公視臺語台台長呂東熹和導演張修誠，與主要演員曾珮瑜、張洛偍、張哲豪、王丁筑、孫君實、林恩均一同出席、共襄盛舉。

曾珮瑜曾在夯劇《做工的人》裡飾演台灣大嬸「美鳳」，是個一天到晚罵老公的家庭主婦，這次在《討債女王》中飾演顧美惠，除了潑婦罵街、豪邁嗆辣、說話國台語夾雜的中年婦女形象外，討債招數更是不留情面，砸石頭、雞蛋、丟信號彈樣樣來。在劇中她身懷六甲，肚子孕有九個月大嬰兒，丈夫卻因為工作過勞，心肌梗塞身亡，經過漫長的調查過程，卻遲遲沒有通過過勞認定，拿不到勞保給付和民事賠償兩百萬元，因此美惠展開一連串奇葩招數來追債，例如直衝工廠播放佛經、扮孝女白琴唱哭調，還將工廠特助帶來和解的十萬現金放火燒掉等脫序行為，讓觀眾讚嘆連連直呼：「地表最強孕婦非她不可！」。

曾珮瑜表示：「沒想到一個懷有身孕大肚子的女人，為了爭取權益可以做出這麼多離譜的事情，而這是我第一次挑戰扮裝孝女白琴的情節，為此我特別上YouTube觀看專業的孝女白琴是怎麼唱、怎麼哭的，還有這次也第一次演出生小孩的情節，要詮釋出真實生小孩的疼痛很不簡單，參考很多網路上生小孩的影片，直接使出全身的力氣在叫，才明白生小孩的辛苦。」

被問真實生活中有沒有被討債過？曾珮瑜表示：「沒有，要很感謝，當演員經常要拍戲超過十二個小時，大家的肝可能都在燒，也是要有戲接才能賺到錢，所以大家都要學習美惠的精神，即使生活過得再艱辛，依然不放棄任何希望。」演員職業非常艱辛，曾珮瑜也說會做兼職：「以前就會去接很多打工，我是在外租屋的很不容易，甚至給不出爸媽的紅包。」張哲豪趕緊表示：「我今年才第一次給出爸媽的紅包！」張洛偍也透露：「特別買了二手車當Uber兼差。」電視電影《討債女王》將於4月25日（日）在公視臺語台14頻道，晚間八點全台首播。

(中時 )