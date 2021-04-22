天貓淘寶海外以不斷優化不同市場在地消費者的跨境購物體驗為目標，去年底推出「台灣跨境包郵專區」後，今天更宣布在官方物流服務朝向全球6城72小時達的策略目標下，將於4月26日在台灣率先推出「跨境合單雙北2日達」官方物流升級服務；消費者在完成合單後只要兩個工作天內，就可快速收到下單購買的優質跨境商品，假若貨物「誤點」，台灣消費者將可獲得20元人民幣紅包，也是天貓淘寶海外亞太市場中唯一實施的地區。

天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟表示，天貓淘寶海外一直以來都高度重視台灣消費者，因此積極優化服務水平，提升用戶購買淘寶天貓商品更好的消費體驗。今年初已經引進目前涵蓋近千萬件商品的「台灣包郵專區」大幅降低台灣消費者在集運合單操作上的困擾，讓跨境購物體驗更簡單；在相關團隊的持續努力下，將於4月26日進一步在台灣推出『跨境合單雙北2日達』的官方物流保證服務，帶給台灣消費者頂尖的跨境超速物流體驗。

劉慧娟指出，本次天貓淘寶海外推出的「跨境合單雙北2日達」官方物流新服務，收件地址台北市或新北市兩地的消費者，在淘寶天貓平台上購物後，選擇官方集運-空運快捷型，確認合單後的兩個工作天內將完成配送，搭配在天貓淘寶海外亞太市場中唯一的「晚到必賠」方案，展現淘寶與天貓平台對台灣消費者高標準的服務。

自4月26日起，每天中午12：00前完成跨境下單的合單程序，只要沒有出現因消費者提供錯誤通關信息等個人因素或其他不可抗力的特殊狀況，從跨境合單的次日起算超過2個工作日內沒有完成配送，淘寶天貓會在延誤後主動賠付人民幣20元體驗物流紅包，消費者可用於抵扣下次購物的物流費用。這項跨境購物「晚到必賠」且主動賠付的服務承諾為台灣電商物流業界首創，需在許多環節的整合和協同上一起努力完成。

(時報資訊)