法國汽車製造商雷諾(Renault)周四公布，截至三月底的第一季營收下跌1.1%，為連續五個季度的銷售下滑；該公司正試圖擺脫新冠傳染病的衝擊。

上任不到一年的新執行長Luca de Meo曾表示，雷諾將生產更少的汽車，專注於更高的獲利率。

雷諾在第一季有效提高了汽車售價，為連三季的提升，但是仍無法抵銷庫存減少或其他例如匯率等不利的逆風因素。

與同業相同，雷諾也在力抗全球性晶片短缺問題；然雷諾無法像賓士或福斯，從中國市場反彈中獲益；雷諾一直在中國市場缺席。

由於銷售疲軟，雷諾在去年退出中國客用車業務，並且更加依賴其核心的歐洲市場，然而歐洲深陷新冠疫情封鎖，車市處於停滯。

雷諾第一季整體營收為100.15億歐元，劣於去年同期的101.25億歐元，年減1.1%。如果扣除匯率和其他影響，該數據將微上升4.4%。

第一季在全球總共銷售66萬5038輛汽車，年增1.1%。

其中雷諾品牌的汽車銷售在第一季年增1.1%，但仍遠低於同業的福斯汽車21.2%增長；而其電動車和混合動力車銷售，在第一季賣出了4萬2951輛。

(時報資訊)