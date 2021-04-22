全球新冠疫情未見緩解跡象，貨櫃三雄陽明、萬海、長榮受惠貨櫃短缺、運價飆漲的情形，股價也隨之扶搖之上，不過如今股價已經反應，有網友看航運股每天漲想進場，現在還可以上車嗎。

台股昨（21日）受權重股台積電、聯電拖累，早盤開低走低，終場下跌121.76點，只不過航運族群仍續強，長榮、陽明、萬海等多檔觸及漲停。

有網友在Dcard表示，近期看到陽明的股價狂漲，一直在想要不要進場，看他每天都漲又覺得不買可惜，但又怕買了翻黑，現在還陽明還能上車嗎？

貼文曝光後，不少網友建議可以進場，「快上！5字頭船票快賣完了」、「陽明上看80，現在不上之後沒機會了」、「買個1-2張試試阿」；不過也有網友認為，「10、20幾塊不買，快60了沒回檔還一直想追，跌了你抱得住嗎？」、「是不是想當韭菜」。

實際上，貨櫃三雄今（22日）股價齊跌，均開高走低尾盤一路下殺；長榮下跌3.0點，跌幅達3.95%，收在72.9元；萬海下跌3.8點，跌幅4.24%，收在85.8元；陽明下跌3.1點，跌幅約4.94%，收在59.6元。

(中時新聞網)