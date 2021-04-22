朝陽科大連續3年進榜世界大學影響力排名，推動永續發展成果卓越。（朝陽科大提供／林欣儀台中傳真）

朝陽科大在SDG4指標－優質教育，於全球966所大學中排名301-400，深獲國際肯定。（朝陽科大提供／林欣儀台中傳真）

英國泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education）公布2021年「世界大學影響力」排名，台灣共有35所學校上榜，其中，朝陽科技大學多年來致力於永續發展、展現卓越成果，在評比項目中的「責任消費與生產」、「優質教育」等表現傑出，連續3名進榜全球排名，努力獲得肯定。

「2021世界大學影響力」排名共有來自全球1115所學校進榜，朝陽科大指出，學校在第10項指標「減少不平等」表現最好、在全球699所大學中排名101-200，第12項「責任消費與生產」指標則在全球503所大學中排名201-300，另第4項「優質教育」指標於全球966所大學中排名301-400。

朝陽科大校長鄭道明表示，「世界大學影響力排名」評比涵蓋經濟成長、社會進步、環境保護3大面向，主要根據聯合國永續發展指標（SDGs）中的17項指標為準則，並根據各大學的教學產研能量、對全球永續發展貢獻度做出評比，是英國泰晤士高等教育的創新評比。

鄭道明說，朝陽科大連續3年躋進全國影響力大學排名，顯示學校不只在國際合作展現卓越成果，同時深耕在地、推動綠色循環經濟，朝永續目標前進。

朝陽科大強調，學校近幾年也大力推動大學社會責任（USR），展現成果，在國內具權威的天下USR大學公民調查中，朝陽在大學治理、社會參與、教學承諾、環境永續4大面向、42項指標中累積總積分最高，在全台110所大學中勇奪私立技專校院第1，堪稱USR模範生。

在推動校園環境永續發展方面，校方表示，朝陽連續4年榮獲世界綠能大學評比全球百大，並協助偏遠學校改善耗電環境、減少溫室氣體排放，也積極整合健康農業資材與智慧應用技術、綠能材料技術及環保創新燃燒裝置等創新技術，藉以提升國際競爭力。

(中時 )