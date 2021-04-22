總統蔡英文今日出席「永續。地球解方—2021設計行動高峰會」開幕典禮時表示，台灣積極部署在2050年達到淨零排放目標的可能路徑，除了穩定推動中的能源轉型，包括製造、運輸、住宅、農業等部門，也必須提出系統性的減碳策略。

蔡英文指出，在極端氣候影響下，兩、三年前大家還在擔心暴雨後的淹水，但從去年到現在，卻遇到了百年大旱。雖然有前瞻基礎建設的超前部署，增加了調度跟開發新水源的能量，但極端氣候帶來的挑戰依然是很大。大家都不希望這樣的極端氣候在未來變成一種「新常態」，因此政府有責任要為氣候議題做出更多的努力。

為因應氣候變遷，國際上一股新的趨勢正在形成。首先是歐盟，前年底歐盟提出了「歐洲綠色政綱」，宣布要在2050年達成碳中和，也就是淨零排放，此外，歐盟也預計要開始課徵碳關稅；接著是印太地區，去年日本、韓國及中國，都提出了淨零排放的目標時間。然後是台灣的重要夥伴—美國，在今天，拜登總統即將召開氣候高峰會，美國將在全球減碳議題上，扮演關鍵角色。

世界正在快速地改變，截至今天為止，已經有超過120個國家，提出了在2050年之前，達到淨零排放的目標；也有不少跨國品牌商，比如蘋果、Google及微軟，做出了淨零排放的承諾。

全球都有一個共同的目標，就是透過減少碳排放，來降低氣候變遷的速度，進而縮小災害，讓人類跟萬物都有永續生活的環境；同時，減碳也會改寫經濟的邏輯，誰能率先發展出新技術、建立新模式，誰就能在新的全球局勢中，把握住關鍵地位。

蔡英文承諾，台灣不會落後於國際趨勢，在她的第一個任期中，政府透過「5加2產業創新計畫」，已經全面發展綠能跟循環經濟；今年元旦她進一步提出，要找出最符合台灣未來永續發展的氣候治理路徑，把減碳挑戰轉換成產業和就業的新機會。

世界上多數的國家在談論2050年淨零轉型的目標，台灣也正積極部署當中。在行政院統籌下，政府已經開始評估及規劃台灣在2050年，達到淨零排放目標的可能路徑，除了穩定推動中的能源轉型，包括製造、運輸、住宅、農業等部門，也必須提出系統性的減碳策略。

蔡英文認為，很多產業界的朋友，已經把淨零轉型的趨勢當作是機會。市場的供需兩端，都要改變思考邏輯，把握住新的商機，強化台灣在全球供應鏈的競爭力。像是台積電加入「RE100」倡議，推動全面使用綠能；也有許多企業加入「台灣循環經濟大聯盟」（TCE100），嘗試從線性經濟走向循環經濟，都是很好的例子。她也很高興看到國內的媒體、企業及民間社團，發起了這次「2021設計行動高峰會」，更和美國在台協會合作，擴大關於創新經驗的國際交流。就像今天的策展人—楊振甫執行長所說「永續無法單打獨鬥」，最新一期的《時代雜誌》封面也寫著「Climate Is Everything」，扭轉全球暖化是這個時代的課題，台灣不能夠置身事外，更要找到機會，在這波趨勢中，和其他國家攜手合作，創造多贏。

(工商 )