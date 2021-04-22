立法院教育文化委員會舉辦「太空發展法草案」公聽會，科技部長吳政忠表示，各國都看好未來太空產業發展，例如摩根史坦利就預測，2040年全球太空經濟規模將可超過1兆美元，是目前產值的2倍多。另外，Space X公司的鏈計畫(Starlink)衛星網路服務可能於今年底達成「完全移動化」目標，且需要更多衛星以提升覆蓋率，這都是台灣目前要推動太空發展法，打造太空產業鏈的主要原因。

吳政忠表示，回顧台灣太空30年來的發展，在太空基礎設施方面，目前在國家太空中心、中央大學、明新科大、成功大學設有低地球軌道衛星的地面站，而國家太空中心內還有衛星操控中心及整合測試廠房。整體來說，台灣的太空基礎設施已有相當量能，另外，在太空科研能量方面，台灣歷經第一期與第二期國家太空計畫的發展，目前已經具備小型衛星與探空火箭的研製能力，以及衛星操控與衛星遙測、科學資料處理的技術能力。

在產業支援方面，吳政忠指出，太空是一個結合電子、通訊、精密機械、材料，光電等領域的綜合性科技產業，台灣已有堅實的半導體產業、資通訊產業、光電產業及精密機械產業，都會是支持我國太空產業發展的堅強後盾。

在這個關鍵時刻，科技部提出「太空發展法」草案，希望為台灣的太空發展奠定法制基礎，其中發射場域的設置是我國目前亟需進一步完備的太空基礎建設。此外，草案亦規範政府在產業人才培育的責任，以促進我國太空產業的健全發展。

在太空活動的管理機制上，參考了聯合國和平使用外太空委員會的相關建議，在草案中規劃太空活動的管理機制，主要有四部分：一、明定科技部為太空活動的中央目的事業主管機關；二、發射載具與太空載具發射前，必須經過型態與安全審查及登錄；三、發射載具發射前，必須申請並獲得許可後始能實施；四、太空活動造成太空事故的相關賠償措施。

吳政忠表示，太空已是二十一世紀全球競爭的新場域，不論是傳統太空強權或是新興太空國家，無不投下大量資源在太空的發展，截至2021年3月底止全球已經超過90個國家擁有自己的衛星。目前台灣已具備太空發展的基礎設施與技術能量，未來在政府的政策引導、資源投入，並完備相關法制與支援體系下，相信台灣一定可以成為新興太空國家中重要的一員。

(工商 )