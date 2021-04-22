搶攻暑假檔期商機，台北喜來登大飯店於4月28日至5月24日推出今年首檔線上旅展搶先購，住宿券最低23折、餐券8折起。

台北喜來登飯店甫獲得世界觀光旅遊委員會認證為「安全旅遊戳記」，各項防疫措施及規範皆符合最新的全球衛生標準，提供安心無虞的旅宿環境，本次推出適用周日至周四的「台北喜來登三天兩夜升等住宿券」優惠價6,598元，不分平假日還可限量升等首席客房，等同下殺23折，再贈送擁有拿坡里披薩職人協會認證的比薩屋「十二吋外帶比薩乙份」，全家一同前往鄰近的華山大草原野餐同樂。「台北喜來登一泊一食住宿券」，每房3,299元、約24折，兩項商品均含翌日兩客十二廚自助早餐，更優待暑假旺季平日入住不加價，親子放假出遊最適合。

台北喜來登「十二廚自助餐廳」，推出必買商品平日午餐4,200元、平日晚餐4,900元、平日下午茶2,800元及假日下午茶3,600元，每組皆為4張／組，蒐羅世界各地的鮮選食材、與館內各餐廳特色美饌、及各式現做繽紛甜品一次盡享。假日午晚餐券，每組4張，旅展價5,600元（約85折），假日加碼經典必吃喜來登牛肉麵、現煎澎拜海鮮、現切戰斧牛排、飽滿鮮甜的半隻龍蝦、海味十足的鮑魚湯飯，與干貝、比目魚緣邊、無骨牛小排三款炙燒握壽司，以極致美味席捲饕客味蕾，超人氣餐飲、住宿旅展限定商品即刻現買現賺，詳細線上旅展促銷資訊請至台北喜來登官網「線上購物」 查詢。

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