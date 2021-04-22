蔡英文總統今天接見環保團體強調，2050年淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標。

台灣不能走回頭路，重啟核四並不可行，政府會和民間團體站在一起，攜手朝向目標共同努力。至於三接案如何在發電和藻礁之間尋求平衡，希望透過討論能尋求最大的共識。

蔡英文今天在接見環團致詞時表示，美國今天將召開氣候高峰會，顯示世界各國都在關注全球暖化和氣候變遷相關議題，她要很堅定的告訴大家，2050年淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標，在許多國家仍在起步階段，台灣已經按部就班一步步向前邁進。

她細數上任後政府採取的各項措施表示，我們支持再生能源的發展，經過五年的努力，太陽光電的裝置容量成長五點六倍，第一個離岸風場也已開始運轉，無論是中火或麥寮電廠，我們都希望燃煤改成燃氣機組，政府從各個角度來規劃如何因應氣候變遷，並找出新的產業機會。

蔡英文強調，這考驗政府的治理能力，大家很關心的核四問題，台灣更不能走回頭路，她很清楚重啟核四並不可行，政府會和民間團體站在一起，希望大家可以跟我們攜手朝向目標共同努力。

面對藻礁議題，她說，如何在保育之間找到適當的平衡點，持續和溝通對話是我們一直在做事情，目前開發面積已從二百三十二公頃縮小到二十三公頃，我們也注意到有相當多的團體有各種提議，我們也積極的參與。

她希望大家不要排斥任何方案的可能性，如何在發電和藻礁、環保之間，讓三接做出調整，尋求最大的共識，過去政府和民間一起努力克服許多的困難，也希望在三接和藻礁之間可以找到個平衡點，提出對台灣最有利的方向。

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(中時 )