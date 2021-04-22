鋼琴王子陳冠宇演奏貝多芬音樂，情感豐沛，技巧高超。（林怡華提供）

鋼琴王子陳冠宇2020年將《絕對貝多芬：慶祝樂聖250週年冥誕》鋼琴奏鳴曲系列獨奏會第一系列，全國唯一獻給嘉義，他允諾會再回來嘉義，饗宴樂迷，4月24日他帶著《絕對貝多芬系列3─2021鋼琴獨奏會》回嘉了，將在嘉義市政府文化局音樂廳演出。

陳冠宇表示，4月24日晚上7時30分在嘉義市政府文化局音樂廳，將再度帶來全場貝多芬4首早期鋼琴奏鳴曲，包括作品2的3首奏鳴曲、作品7的《大奏鳴曲》，4首鋼琴奏鳴曲有豐沛細膩的情感，深具藝術價值，彈奏技巧驚喜不斷。

陳冠宇說，去年是德國音樂家樂聖貝多芬250周年誕辰，他展開2020至2024年共為期4年「絕對貝多芬：鋼琴奏鳴曲系列獨奏會」，系列1的首場就獻給嘉義的樂迷。

陳冠宇說，感謝全一水電工程有限公司董事長林怡華、熊千綺賢伉儷的支持贊助，讓他連續2年來嘉義市演出貝多芬的音樂，饗宴樂迷。

林怡華表示，陳冠宇是優秀的鋼琴家，能邀請他到嘉義舉辦獨奏會是藝文界的幸福，陳冠宇每次演出都有令人驚豔之處，引人入勝，歡迎愛樂者來聆賞。

(中時 )