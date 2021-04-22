500萬景觀巨木卡國道下涵洞，輪胎放風也無解只好動大鋸。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

500萬景觀巨木卡國道下涵洞，輪胎放風也無解只好動大鋸。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號彰化段彰美路涵洞高度4.2公尺，今天下午2點，一輛拖板車載運市價500萬元百年老茄苳巨木，卡在涵洞動彈不得，龐然巨大的茄苳樹掀起圍觀，又讚又嘆這麼壯觀要硬拚涵洞未免冒險，拖板車司機試圖卸掉輪胎的氣體，降低車身高度，洩了8個輪胎，還是過不了身，最後只好動刀鋸。

和美警分局第五組長吳銘添指出，這起拖板車卡在重要交通要道事件，發生在彰美路和美往彰化市區方向單行道的涵洞下方，拖板車運著茄苳樹，橫躺著的高度還超過了4.8米，而涵洞才4.2公尺，超過限制高度，現場依違反道路交通管理處法條例第29條裝載貨物超高、超長，處以3000元以上9000元以下罰鍰。

初步調查，運載的茄苳樹的樹輪約有兩百年，生長在秀水一處民宅，今天要運到南投，不想到載運過程中，卡在國道下方的涵洞，司機本想「完樹歸新主」，但卡得交通動彈不得，最後只好將上面樹枝鋸掉一點，16點40分恢復通車。

(中時 )