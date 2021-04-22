「1天最多收到300箱」，劉神父說衣物類的物品真的是相當多，已經擠滿了倉庫也放不下，所以希望恩人在這1、2、3個月內緩寄衣物，他對於台灣人的愛心真的是滿滿的感謝。（摘自臉書／王志偉花蓮傳真）

長期關懷弱勢的花蓮玉里天主堂劉一峰神父，成立「二手物流中心」，利用資源回收的收入來照顧弱勢，同時也能讓啟智中心院務部分獲得經費，全國各地的愛心持續湧入，已超過人力所能負荷，倉庫都堆滿二手衣物，劉神父感謝全國的恩人，但也籲請大家先別緩寄衣物來，讓二手中心能夠有時間整理。

劉神父在臉書發文，先感謝親愛的恩人們，對資源回收工作長期以來的支持，他說，近幾月，面對物資捐贈，我們處在收與不收的兩難狀況。開放接收物資，雖然能物資再生利用，照顧弱勢，但物品遠超過倉庫和人力所能負荷。所以決定暫時停止接受二手衣和物品捐贈（目前只接受使用狀況正常的小家電）。

劉神父臉書說，也因疫情，世界航運成本大幅增加，過往淘汰的舊衣還能秤斤論兩賣往第三世界，現在這些大量囤積的舊衣，對環境造成莫大傷害，倉儲及二手衣的處理也成為沉重負擔。

「1天最多收到300箱」，劉神父今天受訪露出驚訝的語調和表情，他說衣物類的物品真的是相當多，已經擠滿了倉庫也放不下，所以希望恩人能在這1、2、3個月內緩寄衣物，他對於台灣人的愛心真的是滿滿的感謝。

劉神父表示，這些整理好的衣物除了在二手物流中心販售外，也會送到附近的部落給予需要的家庭，來自全國各地的愛心就用在需要的人身上，也請恩人能將衣物暫時送往需要的慈善單位或家庭，讓愛心能夠幫助更多的人。

(中時 )