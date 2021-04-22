打造全運會快時尚 110全國運動會商品上架 亞洲第一手創展會平台Pop Up Asia

新北市今年10月16日將舉辦全國運動會，首創比照亞奧運、世大運等級，把賽事當品牌開發系列商品，打造全運會快時尚，上架亞洲第一手創展會平台Pop Up Asia，4/20辦理首波商品預購發表會，找來4位金牌選手謝佳翰、陳彩娟、卓承齊、杜禕依姿穿搭走秀，副市長劉和然宣告網路商店開賣，更加碼推出首波商品優惠5件套組破盤價1100元限量20組。

副市長劉和然表示，新北舉辦全國運動會力求創新突破，首創把全運會賽事當品牌開發系列商品，比照亞奧運、世大運等級，帶動全民參與，設計融入時尚潮流元素，打造賽會專屬商品，更上架亞洲第一手創展會平台Pop Up Asia，希望透過市場機制流通擴大全民參與，延燒賽事的討論度與關注度，打造全運會快時尚。

左起游泳選手卓承齊、田徑選手陳彩娟、射擊選手杜禕依姿、田徑選手謝佳翰。( 圖/新北市政府體育處提供)

劉和然並表示，新北市這次舉辦的全運會不僅是運動賽事而已，也是一項非常時尚的活動，就像T恤上「隨時上場」四個字，不僅是這次賽會的運動精神標語，也代表了新北市的超前部署，因為唯有平日充分的準備才能隨時上場，也成為這波商品的品牌設計主要視覺元素。

田徑選手陳彩娟、謝佳翰穿搭「隨時上場」商品。 (圖/新北市政府體育處提供)

游泳選手卓承齊、射擊選手杜禕依姿介紹商品。 (圖/新北市政府體育處提供)

這次商品發表會，有4位新北代表隊選手接續登場，女子七項全能全國紀錄保持人陳彩娟來展示休閒穿搭，帽T、棒球帽、還有時尚防水托特包，撐竿跳項目全國紀錄保持人謝佳翰，秀出簡單有型黑色棉T，還有好看又實用的運動毛巾，金牌游泳國手卓承齊、射擊國手杜禕依姿介紹機能材質衣服、涼感魔術頭巾，背上獨家專利的三用RoBag捲捲包、還有日常小物造型卡套等。

新北市副市長劉和然推出限量優惠好禮。 (圖/新北市政府體育處提供)

劉和然號召更多人用行動支持運動，最後加碼送出大優惠，親自揭開5件組驚喜價，包括好評爆棚的時尚透明感托特包、涼感魔術頭巾、棒球帽、雙層毛巾、紀念卡套等，總共原價2,579元，現在只要1,100元，限量20組，將透過社群取得搶標資格，網路活動即日起至4月30日止，詳細內容請鎖定FB【110年全國運動會在新北】粉絲專頁，更多系列商品陸續推出。

(新北市政府體育處提供)

(中時新聞網)