陸委會今（22日）召開例行記者會，表示已在研議針對疫情緩和後，逐步恢復兩岸的正常、有序交流，並呼籲對岸，需要以相對開放、尊重的態度做出回應，才有利於兩岸關係良性發展，並提到主委邱太三日前談話，未來兩岸恢復健康、有序的交流是「首要任務」。

陸委會副主委邱垂正表示，邱太三向對岸提出的「三個呼籲」，已是我方推動兩岸發展所做的努力，並強調，邱太三說的建設性模糊，不是文字上得模糊，是「心態上」的善意諒解，並稱，我方已在研議待疫情緩和後，逐步恢復兩岸的正常、有序交流，需要對岸以相對開放、尊重的態度做出回應，才有利於兩岸關係良性發展，並稱，邱太三表示，未來兩岸恢復健康、有序的交流是「首要任務」。

本報記者提問，邱太三提出的「兩岸建設性模糊」，能否舉例具體的方式，如何落實模糊處理？邱垂正回應，邱太三強調的是「心態上」的善意諒解，並再次表示，已經在研議兩岸疫情緩和後，逐步恢復交流，對岸也需要相對開放、對等的態度，才有助於兩岸發展。

本報記者追問，陸委會提到，疫情之後，兩岸必須恢復交流，但過去一段時間，停止小三通 、大陸多個航點，包括北京、廈門、上海、成都，都是台灣主動停飛的，疫情後，我方想恢復交流，在現在兩岸官方零溝通、互動的狀況下，未來政府會用什麼方式恢復兩岸交流？邱垂正說，現在國際疫情又有復發的狀況，要考慮到相關疫情狀況。至於小三通，也要顧及到當地民眾的感受跟需要，政府會持續積極評估，循序漸進、逐步恢復兩岸交流，目前都在處理，持續跟相關部會研議。

(中時 )