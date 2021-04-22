行政院院會今天通過「跟蹤騷擾防制法」草案，其中針對跟蹤騷擾行為僅限於「…對特定人反覆或持續為違返其意願且與性或性別有關之下列行為之一，使之心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動」才算，對此，婦女救援基金會執行長杜瑛秋表示，很多跟蹤騷擾不是因為性別引起的，如討倩等行為，仍舊希望能夠擴大跟蹤騷擾定義。

杜瑛秋說，婦團多年前就疾呼應訂定「跟蹤騷擾防制法」，卻一直等到社會付出代價，政府才動起來，期待列為本會期優先法案，也明確告訴國內的民眾「跟蹤騷擾」屬犯罪行為。

(中時 )