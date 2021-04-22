高市51勞動節系列活動即將開跑，今在駁二舉辦記者會。（柯宗緯翻攝）

高市51勞動節系列活動即將開跑，勞工局長周登春表示，今年結合影像徵集暨錄製Podcast節目、模範勞工表揚、安全健康促進展示、移工健走、青年就業徵才等，多元化的活動與服務。（柯宗緯翻攝）

高市勞工局22日舉辦五一勞動節「高雄跨百 百工精彩」系列活動發布記者會，勞工局長周登春表示，今年結合影像徵集暨錄製Podcast節目、模範勞工表揚、安全健康促進展示、移工健走、青年就業徵才等，多元化的活動與服務，並拍攝紀錄高雄百年勞動發展之形象影片，要獻給在城市中默默努力的勞動者們。

為感謝眾多勞工朋友辛勞奉獻，4月24日勞工局將於高雄林皇宮舉辦「模範勞工暨績優工會表揚活動」，表彰在各領域職場上有優異表現之勞動者，以及績優工會團體，為了高雄發展用心打拼。

緊接著於5月7日在澄清服務中心辦理「高雄市高風險產業高階主管論壇及安全健康促進展示活動」，除論壇活動外，更有靜態與動態展示、體感互動設施、職務再設計體驗，邀請民眾一起來體驗AR與VR裝置，模擬戶外吊掛等作業環境，了解工作安全環境之重要。

工作在跑健康要有！5月16日勞工局邀請移工朋友至高雄都會公園，參加「移工健康走，樂活才長久活動」，與各國友人一起，透過輕鬆愉快的活動體驗，來感受台灣多元文化的美好，進而紓解壓力、調劑身心。

為讓求職朋友有更多的面試機會，5月22日於衛武營國家藝術中心榕樹廣場，辦理「青年就業大徵才」大型徵才活動，現場將邀請廠商提供1,300個職缺，並設有相關就業服務宣導，媒合有志大展長才的青年朋友，尋找到適合的工作。

最後，由勞工教育生活中心於4月22日至6月30日辦理「勞動者影像徵集活動」，蒐集勞動者上班時與下班後的影像照片，展現與工作時不一樣、充滿生活感的一面。透過民眾網路票選，前五名獲選者將製播podcast節目於平台上架。相關活動資訊洽詢勞工教育生活中心網站（https：／／recreation.kcg.gov.tw／）。

(中時 )