為搶攻國旅商機，寒舍艾麗酒店將4月28日至5月24日，推出春季線上旅展搶先購，餐券優惠51折起，住宿券最低下殺2折，標榜買越多省越大。

寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳於4月30日起每周五、六、日推出「肉食主義2.0」自助式下午餐，餐價1,280元+10％，提供多款海陸頂級食材，此次旅展更祭出兩項La Farfalla義式餐廳商品：「肉食主義2.0下午餐券」每張980元（約7折）、「爐烤美國精選戰斧牛排50盎司券」3,299元（約66折）、「平假日陸海空饗宴雙人券（含雙人自助沙拉吧）」3,680元（約51折）。

寒舍艾麗酒店春季線上旅展推出「精緻客房一泊二食住宿券」5,299元、約25折，享體驗精緻客房乙晚及入住當日晚餐La Farfalla義式餐廳雙人份爐烤美國精選戰斧牛排及翌日早餐兩客，「精緻客房一泊一食住宿券」3,699元，包含翌日早餐兩客，以及「精緻客房雙人住宿券」3,299元（約2折），體現樂活享受的安全旅遊。

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