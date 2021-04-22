4月22日世界地球日，楊祐寧一身非洲風格穿搭，現身擔任Discovery動物星球大使，為地球聲援。身為動物星球的忠實觀眾，平時也喜愛戶外運動，與大自然接觸。有感於環境變遷海冰消失，看著小海豹連站的地方都沒有，令他心疼，因此決定在今日(22日)呼籲大家環保意識的重要。

楊祐寧表示自己工作時都會自備環保餐具，與太太也會討論到很多飲食上的改善，提倡「飲食就能做環保，要從生活細微做改變，整個世界才會改變」，也提到自己在社群上曾看過陳意涵給小孩包布尿布，覺得十分環保，自己也會考慮給女兒使用看看。目前楊祐寧也在電視劇組中擔任監製，提到自己在片場比較小咖，所以不太能要求讓整個劇組用環保餐具，「只能期許，然後以身作則。」他呼籲大家，即便只是小小的動作，例如自備餐具、隨手關燈等，都可能對地球產生改變。

楊祐寧表示有嬰兒控，社群曬抱女兒照，笑稱女兒像一隻貓，可愛黏人有個性。自己則像一隻小狗，愛玩又愛家。(圖/取自楊祐寧IG)

近期楊祐寧也時常在社群軟體曬出女兒的照片，活動現場談到女兒父愛滿溢，笑稱女兒就像貓一樣，可愛黏人卻有自己的個性。至於自己則像是一隻小狗，很好動又喜歡回家，笑稱:「自己能有野人體質，所以容易跟動物親近」，因此小時候流浪狗都喜歡到家裡，最後被領養。

雖然現在工作滿檔又要照顧女兒，好在家人都很幫忙，楊祐寧提到現在的劇組很愛家，習慣準時下班，因此工作跟家庭之間不是問題。當被問起前女友郭采潔近日傳出新戀情，楊祐寧則簡單表示「祝福她」，稱雙方已經沒有再聯絡。

(攝影剪輯/吳振煌)

(中時新聞網)