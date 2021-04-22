併購效益顯現，且終端需求強勁，國巨公司(2327)第1季稅後盈餘為50.24億元，季增35.5%，單季每股盈餘為10.17元，由於各電子產業訂單暢旺，國巨營運可望維持往年趨勢，逐季成長至第3季。

國巨今天公布第1季財報，由於合併基美(KEMET)併購效益持續發揮，大中華廠區的產能利用率逐步提升，加上各區域客戶訂單需求暢旺，第1季合併營收為237.49億元，較上季增加6.9%，較去年同期增加136.9%，為單季歷史次高，第1季合併毛利率為39.1%，較上季增加1.1個百分點，但較去年同期減少1.2個百分點，營業淨利為60.44億元，營業利益率為25.5%，較上季增加2.6個百分點，但較去年同期減少0.1個百分點，非營業項目淨收入為4.34億元，其中包括已實現及未實現外幣兌換利得為4.44億元、權益法認列轉投資收益0.93億元、利息淨支出0.65億元及其他淨支出為0.38億元，單季稅後盈餘為50.24億元，較上季增加35.5%，並較去年同期大幅增加113.8%，單季每股盈餘10.17元，為近10季新高。

國巨過去以生產標準型產品為主，但合併基美及普思後，營運已有結構性轉變，在歷經國際性合併及公司內部產品組合優化調整後，公司營運以生產高階特殊型、客製化產品為主，產品組合及終端應用皆優於同業，可有效降低景氣波動的影響，並持續聚焦於車用、工業、醫療、航太、5G/IoT等高階利基市場，為公司創造更穩定的營收及獲利成長動能。

展望第2季，國巨表示，公司將持續提升大中華廠區的產能利用率，以因應終端市場的強勁需求，雖然全球疫情仍未緩解，且國際貿易爭端的不確定性高，但今年營運可望維持往年趨勢逐季成長至第3季，審慎樂觀看待業績表現及營運展望。

(時報資訊)