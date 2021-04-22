前副總統陳建仁應邀到台中中央扶輪社，以「無私的奉獻，無限的愛 台灣慈善的軟實力」為題發表演說。（陳淑芬攝）

前副總統陳建仁今天應邀到台中中央扶輪社演講，他分享台灣早期由教會及醫護人員將醫療帶進台灣的無私奉獻精神，已在台灣生根，台灣人民有智慧、慈悲，願意相互幫忙，轉變成慈善軟實力。他強調，台灣是個自由、民主及法治國家，SARS疫情帶來人心的蛻變及成長，在新冠肺炎疫情肆虐全球之際，台灣防疫成果不只是醫、護及防疫人員的功勞，所有民眾共同努力才能讓全世界看見。

台中中央扶輪社22日中午在長榮桂冠酒店舉辦例會活動，扶輪社社長李盈穎鳴鐘開會，由陳建仁以「無私的奉獻，無限的愛 台灣慈善的軟實力」為題發表演說。

陳建仁細數「非洲之父」史懷哲等早期教會神職及醫護人員將醫療帶進世界各地及台灣，協助患者、幫助弱勢的故事，傳教士馬雅各醫師、甘為霖、蘭大衛醫師等人在台灣成立醫療機構、社福機構，自我生活克儉簡樸，以「無私的奉獻，無限的愛」全力照顧病患及弱勢，從事醫療、教育及社會服務。

他並以自身為例說明，他年輕時盡力的做自己的研究工作、照顧家庭，從無私奉獻的故事中，慢慢發覺人生不只是要照顧自己，也要照顧周遭每一個人，要彼此相愛、互相照顧，從以自我為中心的人變成能照顧周遭的人，並從中看到自己的責任。

陳建仁並以2003年爆發SARS疫情，和平醫院封院事件做說明。他說，台灣當時由從初期的猜疑、疏離及苛責等狀況，逐漸成長到同情、反省及奉獻，共同努力遏止疫情，台灣此次面對新冠肺炎（COVID-19）以SARS的防疫經驗審慎以對，防疫成績領先各國及經濟成長都受到全球肯定，這是台灣國家的榮譽，因為全民共同努力才能讓世界看到台灣人的成就。

陳建仁指出，台灣是一個自由民主法治國家，30多年來做到自由開放、尊重多元、保障人權及照顧弱勢，中央流行疫情指揮中心召開記者會公開疫情發展，贏得人民的高度的信任，不受假新聞的影響而帶來社會安定。他並強調，新冠疫情最後解決方法一定是打預防針，他呼籲台灣民眾還要再一次的攜手，走完防疫的最後一哩路。

(中時 )