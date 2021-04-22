臉書粉絲專頁「公務之聲靠北電台」有自稱在新北市府工作的小蝦米爆料，有主管要求職員交出手機，讓主管搜尋對話紀錄，宛如戒嚴。該局局長表示，已要求當事人書面說明，目前正召開專案會議，有結果會對外說明。
臉書內容指出，因主管懷疑員工在群組內說他壞話，要求他交出手機，利用搜尋功能搜査，但爆料者說，該群組只是同事間抱怨工作日常及訂飲料用，不解為何主管要這麼做。
該局指出，昨日接獲通報後，已請人事室專案調查，並請當事人提出書面說明，目前正舉行專案會議，有結果一定會對外說明。
(中時 )
臉書粉絲專頁「公務之聲靠北電台」有自稱在新北市府工作的小蝦米爆料，有主管要求職員交出手機，讓主管搜尋對話紀錄，宛如戒嚴。該局局長表示，已要求當事人書面說明，目前正召開專案會議，有結果會對外說明。
臉書內容指出，因主管懷疑員工在群組內說他壞話，要求他交出手機，利用搜尋功能搜査，但爆料者說，該群組只是同事間抱怨工作日常及訂飲料用，不解為何主管要這麼做。
該局指出，昨日接獲通報後，已請人事室專案調查，並請當事人提出書面說明，目前正舉行專案會議，有結果一定會對外說明。
(中時 )
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